Semestre aperto Medicina 2025 | iscrizioni entro il 25 luglio tassa unica da 250 euro per tutti

Se sei uno studente di Medicina, Odontoiatria o Veterinaria, questa è la tua occasione per recuperare esami e avvicinarti al completamento del percorso. Con il semestre aperto 2025, le iscrizioni sono aperte dal 23 giugno al 25 luglio, con una tassa unica di soli 250 euro. Non perdere questa opportunità: il tuo futuro accademico ti aspetta!

Con il DM n. 431 del 20 giugno 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca definisce le modalità di accesso al semestre aperto per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, introdotto con la recente riforma. Iscrizioni attive dal 23 giugno al 25 luglio, tassa uniforme di 250 euro e esami previsti tra novembre e dicembre. Coinvolti circa . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Accesso a Medicina, abolito il test. Tre prove dopo il semestre aperto, in contemporanea in tutta Italia - Il percorso per accedere alla facoltà di Medicina in Italia sta per cambiare. Abolito il test tradizionale, gli aspiranti medici affronteranno tre prove su chimica, biochimica, fisica e biologia, dopo un semestre di preparazione.

