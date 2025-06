Selfie agli Uffizi rovina un quadro del ‘700 | ‘Serve rispetto metteremo dei limiti’ VIDEO

Un gesto impulsivo e poco ponderato durante un selfie agli Uffizi ha causato danni a un capolavoro del Settecento, portando a riflettere sull'importanza di rispettare le opere d'arte. La scena, avvenuta sabato 21 giugno a Firenze, mette in luce la necessità di limiti chiari e di comportamenti più consapevoli. È un richiamo alla responsabilità di tutti noi nel preservare il patrimonio culturale globale.

Un gesto avventato durante una foto ha danneggiato un capolavoro. Un attimo d’incoscienza, una mossa sbagliata, e un’opera d’arte del Settecento è rimasta ferita. È successo sabato 21 giugno nella Galleria degli Uffizi a Firenze, uno dei templi della cultura italiana e mondiale. Protagonista, suo malgrado, un turista italiano di circa quarant’anni, che voleva semplicemente farsi scattare una foto ricordo. Ma il selfie ha avuto un prezzo. Il gesto e il danno: squarcio sulla tela. Secondo quanto ricostruito dal personale del museo, l’uomo si è posizionato davanti al “Ritratto di Ferdinando de’ Medici, gran principe di Toscana” di Anton Domenico Gabbiani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Selfie agli Uffizi, rovina un quadro del ‘700: ‘Serve rispetto, metteremo dei limiti’ (VIDEO)

Agli Uffizi di Firenze un turista è scivolato facendosi un selfie provocando uno squarcio in un dipinto del Seicento. "Il problema di visitatori che...

