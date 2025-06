Secondo giro di carriere | Crucifera marca 4 punti

La tensione si fa palpabile mentre la seconda parte della giostra prende vita con emozioni intense e colpi di scena. Porta Crucifera, giĂ in difficoltĂ , si trova a dover affrontare una prova difficile, mentre Lorenzo Vanneschi si distingue per sprint deciso e determinazione. Il suo tentativo di conquistare il quinto punto promette scintille: sarĂ riuscito a superare le sfide e lasciare il segno in questa sfida epica?

Parte con grande nervosismo la seconda parte della giostra. Mentre il giostratore di Porta Crucifera attendeva la lancia al pozzo, il cavallo del maestro di campo ha fatto le bizze. Poi la carriera di Lorenzo Vanneschi: veloce, nonostante il boato della folla. Il cavaliere ha cercato il 5, ma.

