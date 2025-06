Seconda fascia ATA nuova vittoria legale con la sentenza del Tribunale di Arezzo

La lotta per il riconoscimento dei diritti del personale ATA della scuola continua a dare frutti concreti. Dopo numerose pronunce favorevoli, anche il Tribunale di Arezzo si schiera a sostegno degli aspiranti, con la recente sentenza n.281/2025 che ribadisce l’importanza di riaprire la seconda fascia. Questa vittoria rafforza la posizione dei candidati e apre nuove prospettive per il futuro. La battaglia legale non si ferma qui...

La giurisprudenza continua a premiare il diritto degli aspiranti ATA: anche il Tribunale di Arezzo si unisce al coro di pronunce favorevoli sulla riapertura della seconda fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Nuova sentenza n.2812025 dal Tribunale di Arezzo Nella giornata odierna, il Tribunale di Arezzo ha pubblicato la sentenza n.2812025, aggiungendosi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

