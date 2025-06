Seconda doppietta in 4 giorni | attraccate le navi da crociera Norwegian Epic e la Norwegian Sky

Un afflusso straordinario di visitatori che trasforma il porto di Salerno in un vivace crocevia di culture e emozioni. La seconda doppietta in soli quattro giorni, con l’arrivo delle navi Norwegian Epic e Norwegian Sky, sottolinea il ruolo crescente della città come destinazione di prima scelta per le crociere di livello mondiale. Con oltre diecimila persone tra turisti e equipaggio, l’estate a Salerno si apre all’insegna del sogno e dell’avventura, promettendo un stagione ricca di sorprese e opportunità .

