Sebastiano Pigazzi | Quel No mi è servito per diventare attore

Sebastiano Pigazzi, con il suo sguardo determinato e un passato ricco di tradizione familiare, ha trasformato un no in un sì. Quando, a 18 anni, annunciò di voler diventare attore, non tutti furono entusiasti. Tuttavia, la passione e la forza di volontà lo hanno spinto avanti, superando ogni ostacolo. Quel "no" si è rivelato il punto di partenza di un percorso straordinario, dimostrando che i sogni, se coltivati con tenacia, possono diventare realtà.

Q uando, intorno ai 18 anni, Sebastiano Pigazzi ha annunciato in famiglia che avrebbe voluto fare l’attore, i suoi non l’hanno presa bene. Peccato, perché “purtroppo”, come dice, ormai aveva deciso: sapeva che sarebbe stata dura, nonostante avesse la recitazione nel Dna (sua madre Diamante è figlia di Bud Spencer). Sapeva che avrebbe ricevuto dei “no”, dei “forse” e dei “le faremo sapere”. Ma la direzione era presa, e testardamente è andato avanti. I fatti gli hanno dato ragione. “X Factor” chiama, Giorgia risponde: sarà ancora lei a condurre il talent X Sebastiano Pigazzi, 29 anni, italiano e americano, perfettamente bilingue, ha girato la serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino, e la seconda e terza stagione di And Just Like That (tutte in onda su Sky e su Now), il sequel di Sex and the City. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sebastiano Pigazzi: «Quel No mi è servito per diventare attore»

