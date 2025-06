Sebastiano Esposito a Dazn | C’è tanta voglia di riscatto ecco cosa ci ha detto Chivu Poi manda un messaggio a suo fratello Salvatore

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, si prepara a brillare nel Mondiale per Club, desideroso di dimostrare il suo valore e riscattarsi. Prima del match contro gli Urawa Red Diamonds, ha condiviso la sua emozione ai microfoni di DAZN, mentre Cristian Chivu lo ha scelto ancora una volta come titolare. Ma quale messaggio ha inviato al fratello Salvatore? Scopriamolo e seguiamo da vicino questa emozionante avventura.

L’attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro gli Urawa Red Diamonds. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Inter Urawa Red Diamonds, l’attaccante dei nerazzurri Sebastiano Esposito si è espresso così. Cristian Chivu ha deciso di lanciarlo da titolare per la seconda partita consecutiva in questo Mondiale per Club: stavolta giocherà insieme a Zalewski nei due dietro la prima punta Lautaro. QUANTO SONO CARICO? – « Tanto, c’è voglia di riscatto. Sono molto carico e speriamo di far bene oggi ». L’INDICAZIONE CHE CI HA DATO CHIVU OGGI? – « Sicuramente i giapponesi hanno una cultura del calcio molto importante, sono fastidiosi perché hanno molto atletismo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito a Dazn: «C’è tanta voglia di riscatto, ecco cosa ci ha detto Chivu». Poi manda un messaggio a suo fratello Salvatore

In questa notizia si parla di: sebastiano - esposito - dazn - tanta

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club.

Sebastiano Esposito torna all'Inter Dopo la retrocessione l’Empoli ha comunicato all’Inter la decisione di non far scattare l'opzione di acquisto da 5 mln per Sebastiano Esposito, che tornerà quindi a Milano. I nerazzurri decideranno il suo futuro nelle prossi Vai su Facebook

Zanchetta: Chivu è ben strutturato, saprà fronteggiare le difficoltà. Gli Esposito possono stare...; Esposito contro Leao finisce pari: 2-2 nel primo eDerby di Milano; Pogba, la conferenza stampa di presentazione.

S. Esposito a DAZN: " Tra me e Pio non esiste competizione. Spero che con l'Urawa non faccia come me col Monterrey" - "Umanamente è bellissimo perché ho giocato sei mesi con Salvatore alla Spal, e farlo ora con Pio è bellissimo", ha detto Sebastiano Esposito a DAZN dopo il Monterrey e prima del match di questa sera c ... Scrive msn.com

Zanchetta applaude: «Pio e Sebastiano Esposito? Hanno bruciato le tappe, hanno una qualità» - Zanchetta ha parlato a DAZN, le dichiarazioni dell’ex tecnico di Pio e Sebastiano Esposito Andrea Zanchetta, ex allenatore della Primavera dell’Inter oggi al Novara, ha parlato così della crescita di ... Segnala informazione.it