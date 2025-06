Se l' Iran chiude il canale di Hormuz La terrificante profezia di Donghi sul prezzo del petrolio

risvolto diretto sui mercati e sui prezzi dell'energia. Uno scenario che, sebbene sembri lontano, potrebbe rapidamente trasformarsi in una crisi globale, facendo salire alle stelle il costo del petrolio e influenzando ogni aspetto della nostra quotidianità. La profezia di Donghi sul prezzo del petrolio, in questo contesto, assume una rinnovata drammaticità, ricordandoci quanto sia vulnerabile il nostro equilibrio economico.

A volte le guerre che si stanno scatenando a effetto domino può sembrare che non ci riguardino da vicino, nonostante assumano contorni sempre più inquietanti dal punto di vista geopolitico. Eppure conseguenze concrete sulle nostre vite ne hanno, non solo in termini morali, ma anche economici. “Spesso quando ci sono conflitti si esaminano quelle che possono essere le potenze coinvolte e quanto si possano allargare i confini. E questo ha il suo diretto rifletto sull'economia globale”: è questa la premessa di Manuela Donghi, autrice e conduttrice di “Next Economy”, intervenuta nello studio di 4 di Sera Weekend per analizzare i risvolti puramente economici della situazione incandescente tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it