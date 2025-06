Se la Cina attacca Taiwan si rischia la Terza guerra mondiale

In un mondo già segnato da conflitti e tensioni globali, le minacce di guerra tra Cina e Taiwan rischiano di scatenare una catastrofe di proporzioni inimmaginabili. Con parole che risuonano come un monito, si sottolinea come in guerra la verità spesso venga nascosta o distorta. La richiesta urgente è di trovare soluzioni diplomatiche, perché solo così potremo evitare che il fuoco si propaghi e distrugga tutto ciò che abbiamo costruito.

«In guerra, la verità non esiste». «Temo che se la Cina, il pericolo maggiore, attacchi Taiwan si possa realizzare quella che Papa Francesco aveva definito la Terza guerra mondiale a pezzi». «Ritengo che l'unica via di uscita dalla guerra in Ucraina sia un congelamento del fronte e si adotti una.

