Scuole in inglese e trasporti cosa manca ancora a Bari per diventare un polo che attrae i talenti

Bari sta facendo grandi passi avanti, con scuole in inglese e sistemi di trasporto migliorati che attirano sempre più giovani e professionisti. Tuttavia, ancora manca qualcosa per trasformarla in un polo di attrazione per i talenti globali. Qual è il futuro che desideriamo? Se ne discuterà a Repubblica Insieme: un'opportunità per plasmare insieme la città che vogliamo diventare. Partecipa anche tu!

I risultati raggiunti in questi ultimi anni parlano chiaro. Eppure, la domanda resta: che città vogliamo diventare? Se ne parlerà a Repubblica Insieme, clicca qui per partecipare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scuole in inglese e trasporti, cosa manca ancora a Bari per diventare un polo che attrae i talenti

