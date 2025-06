Scuola di giornalismo per under Alla fine un tg un giornale cartaceo e l’intervista al sindaco Pardini

Se sei un giovane tra i 10 e i 18 anni appassionato di giornalismo, non perdere l'occasione di partecipare al progetto gratuito “Aprire gli occhi”. Impara a raccontare il territorio, a scrivere un TG o un giornale cartaceo, e scopri i segreti dell’intervista diretta, come quella al sindaco Mario Pardini. Un modo unico per conoscere e valorizzare la propria città, partendo dal cuore delle realtà locali.

Come informare e come informarsi, partendo dalla conoscenza diretta delle realtà del territorio e, perchè no, anche da una bella intervista a tu per tu con il sindaco Mario Pardini. Non è un caso che il progetto formativo (gratuito) – rivolto ai giovanissimi da 10 a 18 anni – si intitoli “ Aprire gli occhi “. A idearlo e tradurlo in pratica – grazie al sostegno del Comune – sono le associazioni Venti d’Arte Aps e Circolo della Stampa di Lucca Ets. Una vera scuola di giornalismo con lezioni estive che inizieranno il prossimo 2 luglio, e si terranno sempre all’Agorà ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 fino al 24 settembre (con uno stop nel mese di agosto). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola di giornalismo per “under“. Alla fine un tg, un giornale cartaceo e l’intervista al sindaco Pardini

In questa notizia si parla di: scuola - giornalismo - intervista - sindaco

"I ragazzi a scuola mi amano. Non ho ucciso nessuno. E sono molto provato, sono una persona diversa da tutto quello che è successo" Vai su Facebook

Scuola di giornalismo per “under“. Alla fine un tg, un giornale cartaceo e l’intervista al sindaco Pardini; Scuola 2030, in 360 alla festa finale del progetto di giornalismo della Gazzetta; Addio a Luciana Ermini, voce della memoria e della cultura di Mogliano Veneto.

Scuola di giornalismo per “under“. Alla fine un tg, un giornale cartaceo e l’intervista al sindaco Pardini - Alle lezioni e ai laboratori si alterneranno workshop con esperti del settore e uscite didattiche attraverso cui i partecipanti si cimenteranno nella pratica del lavoro del giornalista. Segnala lanazione.it

Scuola Torre, polemiche sul caso Report: è scontro tra M5S e Ndc - Commentando il servizio mandato in onda su Rai 3, relativo alla demolizione e ricostruzione delle scuole ... Secondo ilmattino.it