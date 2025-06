Scuola Basket Arezzo e Dukes Basket Sansepolcro accordo per la collaborazione tecnica

Sono oltre 600 gli iscritti delle due realtà, che ora si uniscono per lo sviluppo del basket del territorio, creando nuove opportunità di crescita e formazione per i giovani talenti. Questa sinergia rappresenta un passo importante verso un futuro più forte e competitivo, in cui il talento e la passione sportiva di Arezzo e Sansepolcro si rafforzano reciprocamente, portando il basket locale a nuovi traguardi.

Scuola Basket Arezzo e Dukes Basket Sansepolcro, accordo per la collaborazione tecnica; Nasce una nuova sinergia per il futuro del basket: Scuola Basket Arezzo e Dukes Sansepolcro uniscono le forze

