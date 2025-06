Scoperto servizio di droga a domicilio tra Milano e Como | un arresto indagini sulla rete di spaccio

Un'indagine lampo ha portato all’arresto di Omar Achabe, 32enne marocchino, scoperto mentre consegnava cocaina tra Milano e Como. Con 40 grammi già suddivisi in 46 dosi pronte alla vendita, questa operazione mette in luce una rete di spaccio ben organizzata. La polizia, con un blitz a Tavernerio, continua a smantellare il giro di droga, dimostrando che le forze dell’ordine non si fermano davanti a nulla.

Milano – Faceva la spola tra Milano e Como consegnando cocaina a domicilio. Con queste accuse la polizia di Como ha arrestato Omar Achabe, un cittadino marocchino di 32 anni, sorpreso con 40 grammi di cocaina già suddivisa in 46 dosi pronte per la vendita. L’operazione è avvenuta a Tavernerio, nella provincia comasca, dove gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato mentre si trovava in auto. La droga era accuratamente confezionata e contenuta in due vasetti di plastica: un sistema che secondo gli investigatori conferma l’ attività di spaccio organizzata dell’uomo. Achabe, che non ha un lavoro regolare ma possiede un permesso di soggiorno in regola, gestiva un servizio di consegna a domicilio spostandosi tra le province di Milano e Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoperto servizio di droga a domicilio tra Milano e Como: un arresto, indagini sulla rete di spaccio

