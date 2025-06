scoperta maxi truffa ad una concessionaria di auto soldi giravano anche su banche ciociare

Una brillante operazione di polizia ha smascherato una maxi truffa che coinvolgeva una nota concessionaria di auto veneta e aveva ripercussioni fino alle banche ciociare. L’arresto di un uomo romano e le denunce di altre nove persone in provincia di Frosinone hanno portato alla luce un articolato sistema illecito. Questa indagine dimostra come la criminalità si sia infiltrata nei circuiti più insospettabili, mettendo a repentaglio l’economia locale e la fiducia dei cittadini.

