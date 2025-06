Scontro tra scooter e pedone alla Chiassa Superiore | grave un 77enne ferita anche una minore

Un incidente grave si è verificato alla Chiassa Superiore, coinvolgendo uno scooter e un pedone. La scena, drammatica, ha visto l’intervento immediato di numerose squadre di emergenza, tra cui l’elicottero Pegaso 2. Un uomo di 77 anni è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale, mentre una minore è rimasta ferita. La comunità si stringe attorno alle vittime, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente che ha scosso la zona.

Attivato alle ore 02:09 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto in località Chiassa Superiore (Arezzo), che ha visto coinvolti uno scooter e un pedone. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, un’ambulanza infermieristica da Subbiano, un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, le forze dell’ordine e l’elisoccorso Pegaso 2. Un uomo di 77 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso. Coinvolta anche una minore, trasferita in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Scontro tra scooter e pedone alla Chiassa Superiore: grave un 77enne, ferita anche una minore

