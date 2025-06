Scontro tra due auto sulla Statale | 4 persone ferite

Una mattinata drammatica sulla statale Telesina, dove un violento scontro tra due auto ha coinvolto quattro persone ferite. L’incidente, avvenuto tra gli svincoli di Alvignano e Gioia Sannitica, ha creato momenti di paura e apprensione tra i passanti. Le autorità sono immediatamente intervenute per soccorrere i feriti e ricostruire la dinamica dell’accaduto, evidenziando l’importanza della prudenza alla guida in ogni momento.

Paura questa mattina (21 giugno) lungo la statale Telesina, dove al chilometro 27+300 si è verificato un incidente tra due autovetture. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Alvignano e Gioia Sannitica, causando il ferimento di quattro persone. I coinvolti, tutti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Scontro tra due auto sulla Statale: 4 persone ferite

