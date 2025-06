Scontro tra 2 auto4 morti a Frosinone

Tragedia sulla via Casilina vicino a Frosinone: un grave scontro tra due auto ha causato la morte di quattro uomini, sconvolgendo l'intera comunità. Le vittime, residenti tra Frosinone e Torrice, non hanno avuto scampo nonostante i tentativi di soccorso. La strada è rimasta chiusa per ore mentre le autorità indagano per chiarire le cause di questa drammatica tragedia. Restate aggiornati per scoprire come si svolgeranno le indagini.

9.01 E' di quattro morti il bilancio di un incidente stradale accaduto nella notte vicino a Frosinone, sulla via Casilina. Le vittime sono quattro uomini che viaggiavano su due auto: un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Risiedevano tra Frosinone e Torrice. Inutili i tentativi di soccorso. Chiuso il tratto per alcune ore. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: frosinone - morti - auto - scontro

Morti 33 cavalli vicino a Frosinone durante una tempesta di fulmini, avevano cercato riparo sotto gli alberi - Una tragica giornata a Frosinone, dove 33 cavalli sono stati uccisi durante una tempesta di fulmini. Gli animali, cercando riparo sotto gli alberi, sono stati colpiti dalla folgorazione, provocando una strage che ha sconvolto la comunità locale e suscitato grande commozione.

Frosinone, scontro tra due auto sulla Casilina: quattro morti Vai su X

Frosinone, scontro frontale tra due auto nella notte: quattro morti; Frosinone: scontro frontale fra due auto nella notte, 4 morti; Quattro morti dopo uno scontro violentissimo tra due auto.

Frosinone incidente, chi erano gli amici Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco morti nello schianto: la passione per il calcio e per il rally - Uno era un apprezzato giocatore di calcio dilettantistico, l’altro un grande appassionato di motori. Si legge su ilmessaggero.it

Incidente Frosinone, scontro tra due auto: quattro giovani morti sulla variante Casilina, chi sono le vittime - Quattro morti in un terribile incidenre avvenuto tra Frosinone e Torrice intorno alle 2 di notte. Lo riporta msn.com