Scontro sindacati-Ast | Il personale allo stremo

L’allarme è stato ignorato troppo a lungo, lasciando il personale sanitario allo stremo e la sanità pubblica del territorio in crisi. In una lettera aperta dal tono deciso, Giorgio Cipollini della Cisl Fp denuncia con forza la drammatica carenza di personale che mette a rischio la qualità delle cure e il futuro del sistema sanitario locale. È ora di ascoltare le richieste e agire concretamente per salvare questa emergenza.

"Basta urlare sottovoce". Una lettera aperta dai toni fermi è stata indirizzata al direttore dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli, Antonello Maraldo, da Giorgio Cipollini, rappresentante della Cisl Fp. Il documento denuncia con chiarezza e forza la "drammatica situazione in cui versa la sanità pubblica del territorio, aggravata da una cronica carenza di personale sanitario che si trascina da anni". Secondo Cipollini, l’allarme è stato lanciato più volte dai sindacati, ma è sempre rimasto inascoltato dai precedenti vertici aziendali, generando un effetto domino disastroso per il sistema sanitario locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro sindacati-Ast: "Il personale allo stremo"

