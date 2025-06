scontro nella notte sulla casilina quattro morti

Una tragedia scuote le strade di Frosinone nella notte: quattro vite spezzate in un terribile scontro sulla Casilina. Un incidente devastante avvenuto alle 2.30 che ha coinvolto due auto, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e domande senza risposta. Le autorità sono immediatamente intervenute, ma il dolore resta palpabile. La tragedia ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia un tema urgente e imprescindibile.

È di quattro morti il bilancio dell' incidente stradale accaduto intorno alle 2.30 della notte alle porte di Frosinone, lungo la Casilina. Le vittime sono quattro uomini che viaggiavano su due auto: un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Risiedevano tra Frosinone e Torrice. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.