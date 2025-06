Scontro fra auto | una si ribalta guidatrice rimane incastrata tra le lamiere

Un drammatico scontro tra due auto si è concluso con una vettura ribaltata e una donna rimasta incastrata tra le lamiere, in un incidente che ha sconvolto la strada. I Vigili del Fuoco di Montebelluna sono intervenuti tempestivamente per liberarla, mentre l’eliambulanza di Treviso l’ha trasportata in ospedale. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità della strada, ricordandoci l'importanza della prudenza alla guida.

E' rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, finita ribaltata in mezzo alla strada. E per liberarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montebelluna. E' di una donna ferita, ricoverata in ospedale a Treviso grazie all'eliambulanza, il bilancio di un incidente stradale. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Scontro fra auto: una si ribalta, guidatrice rimane incastrata tra le lamiere

In questa notizia si parla di: auto - incastrata - lamiere - scontro

