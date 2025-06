Scontrini di carta addio la data definitiva del divieto

Addio agli scontrini di carta: il Parlamento si appresta a discutere una proposta rivoluzionaria che, in meno di quattro anni, potrebbe eliminare definitivamente l’obbligo di emissione di ricevute fiscali cartacee in tutta Italia. La Commissione Finanze ha già dato il via libera, aprendo la strada a un cambiamento epocale. L’obiettivo è quello di promuovere un sistema più digitale, sostenibile e efficiente per tutti i cittadini e le imprese.

Il Parlamento si prepara a discutere una legge che potrebbe abolire in meno di quattro anni l'obbligo di emettere una ricevuta fiscale cartacea in tutti i negozi d'Italia. La Commissione Finanze ha infatti approvato una proposta di legge di Fratelli d'Italia che punta ad abolire gli scontrini fiscali di carta. Nelle prossime settimane il testo arriverà in aula, dove dovrebbe avere il supporto della maggioranza. L'obiettivo è quello di eliminare tonnellate di rifiuti non riciclabili costituiti dalla carta termica utilizzata per stampare lo scontrino. Al contempo, la norma dovrebbe velocizzare il passaggio al sistema automatico e integrato per la comunicazione delle transazioni all'Agenzia delle Entrate.

Fratelli d’Italia vuole eliminare gli scontrini per chi paga con carta o bancomat nei negozi - Dal 2026, Fratelli d’Italia propone di eliminare gli scontrini di carta per chi paga con carta o bancomat, un passo che potrebbe rivoluzionare le abitudini di acquisto e contribuire alla sostenibilità ambientale.

