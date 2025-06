Scivola in piscina e rischia di annegare Paura per una bambina di sei anni

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in un momento di grande paura per una bambina di sei anni in un agriturismo di Montaione. Mentre giocava vicino alla piscina, ha scivolato e rischiato di annegare. La prontezza dei soccorsi ha fatto la differenza: ecco come un intervento tempestivo può salvare una vita in situazioni critiche.

Montaione, 21 giugno 2025 – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in un agriturismo in località Torri nel comune di Montaione, dove una bambina straniera in vacanza di sei anni, mentre giocava a bordo piscina, è scivolata nella vasca non riuscendo più a uscire. La piccola ha inizialmente perso conoscenza e ha rischiato di annegare. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto la centrale del 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e l’automedica, ma viste le sue gravi condizioni è stato attivato anche l’ elisoccorso affinché la bambina fosse trasferita velocemente in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scivola in piscina e rischia di annegare. Paura per una bambina di sei anni

