Scire 2025–2027 A San Giovanni Valdarno corsi gratuiti di educazione permanente per adulti

Il Comune di San Giovanni Valdarno si distingue ancora una volta per il suo impegno nel promuovere l’apprendimento continuo con il progetto Scire 2025–2027. Grazie a questa iniziativa, adulti di tutte le età avranno accesso a corsi gratuiti di educazione permanente, favorendo inclusione, conoscenza e sviluppo personale. Scopri come arricchire la tua vita e potenziare le tue competenze: un’opportunità da non perdere per crescere insieme alla comunità.

Il Comune di San Giovanni Valdarno partecipa attivamente al progetto Scire 2025–2027, un’iniziativa di educazione permanente che coinvolge l’intera Rete Documentaria Aretina e mira a promuovere la conoscenza, l'inclusione e la crescita personale attraverso corsi gratuiti rivolti alla popolazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Scire 2025–2027". A San Giovanni Valdarno corsi gratuiti di educazione permanente per adulti

