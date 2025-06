Sciopero metalmeccanici la Cgil | Contratto nazionale facciamo ripartire la trattativa

Il settore metalmeccanico italiano si mobilita ancora una volta: venerdì 20 giugno, a Mestre, oltre 5.000 lavoratori hanno sfilato uniti lungo Corso del Popolo, chiedendo un rilancio serio delle trattative sul contratto nazionale. La manifestazione unitaria di Fim, Fiom e Uilm testimonia la determinazione dei metalmeccanici veneti a far sentire la propria voce. È il momento di ripartire insieme, per riconquistare dignità e prospettive per il futuro.

Si è tenuta venerdì 20 giugno a Mestre la manifestazione unitaria Fim Fiom Uilm dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche provenienti da tutte le province del Veneto oltre 5000 manifestanti hanno sfilato per Corso del Popolo, dopo aver aspettato i compagni della Fincantieri che sono partiti dal.

