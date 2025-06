Sciopero metalmeccanici | Adesioni al 75% in Umbria

Lo sciopero dei metalmeccanici in Umbria ha raggiunto un’adesione record del 75%, con picchi sorprendenti in alcuni stabilimenti. Centinaia di lavoratori si sono radunati a Perugia per manifestare contro le politiche aziendali e difendere i propri diritti. Questo forte coinvolgimento testimonia la determinazione del settore a far sentire la propria voce e a chiedere cambiamenti concreti. La mobilitazione continua, evidenziando l’importanza di un fronte unito per il futuro dell’industria locale.

Ha fatto registrare in Umbria un’adesione media del 75 per cento, con picchi molto più alti in alcuni stabilimenti, lo sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto da Fim, Fiom e Uil. I dati sono stati diffusi con una nota sindacale. Ieri matina centinaia di operai metalmeccanici provenienti da tutte le città hanno raggiunto il centro storico di Perugia per la manifestazione regionale indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria e chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tra cori, striscioni, fumogeni e decine di bandiere verdi, rosse e blu di Fim, Fiom e Uilm, i lavoratori si sono concentrati in piazza Matteotti per poi raggiungere in corteo piazza Italia dove dal palco sono intervenuti Simone Liti, segretario generale della Fim-Cisl Umbria, Fabrizio Blasi della Uilm-Uil Umbria e Silvia Simoncini, segretaria nazionale della Fiom-Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero metalmeccanici: "Adesioni al 75% in Umbria"

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - sciopero - umbria - adesioni

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

https://umbriasettegiorni.it/metalmeccanici-in-piazza-a-perugia-il-contratto-va-rinnovato-subito/… #Metalmeccanici in piazza a Perugia: “Il contratto va rinnovato, subito”. Alta partecipazione allo sciopero nazionale: in Umbria adesioni al 75% secondo i sindaca Vai su X

Sciopero metalmeccanici: Adesioni al 75% in Umbria; Sciopero dei metalmeccanici in Umbria, adesioni al 75%: corteo a Perugia per il rinnovo del contratto; Sciopero metalmeccanici, in Umbria l’adesione tocca il 75 per cento.

Sciopero metalmeccanici: "Adesioni al 75% in Umbria" - Mobilitazione di Fim Fiom e Uilm per riconquistare il tavolo della trattativa. Riporta msn.com

Sciopero metalmeccanici, in Umbria adesione media del 75% - Ha fatto registrare in Umbria un'adesione media del 75 per cento, con picchi molto più alti in alcuni stabilimenti, lo sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto da Fim, Fiom e Uil. Si legge su ansa.it