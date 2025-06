Sciopero il delirio è compiuto | fermano treni e bus per solidarietà all' Iran

Lo sciopero del 232 ha paralizzato treni e bus, scatenando un’ondata di disagi per gli italiani. In nome della solidarietà verso l’Iran, alcuni sindacati sembrano mettere in secondo piano il diritto alla mobilità dei cittadini, trasformando i weekend in momenti di caos e confusione. Mentre i numeri delle adesioni variano, i disservizi restano. La domanda è: a chi giova tutto questo?

Adorano rovinare il diritto alla mobilità degli italiani. L’unico weekend sacro è quello loro, quello dei sindacalisti che preferiscono far saltare i piani degli italiani. E mettendo in mezzo alle piattaforme scioperaiole le questioni di politica estera. Ieri l’ennesima giornata di disservizi di marca sindacale. Gli stessi dati sulle adesioni sono differenti per settore e per realtà territoriali: restano i disagi. Per gli autonomi tipo Usb nelle ferrovie gli scioperi hanno riguardato cifre superiori al 70 per cento dei lavoratori; altre fonti ridimensionano i numeri. Per il trasporto pubblico locale si è registrata una situazione altamente variabile da regione a regione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sciopero, il delirio è compiuto: fermano treni e bus per solidarietà all'Iran

In questa notizia si parla di: sciopero - delirio - compiuto - fermano

L'ultimo delirio: oggi sciopero per l'Iran - Oggi l'Italia si ferma per un grande sciopero nazionale in solidarietà all'Iran, con i primi disagi già iniziati ieri sera nel trasporto ferroviario.

il diritto di sciopero del trasporto pubblico va equiparato a quello dei militari e delle forze dell'ordine. La merda sindacale non può permettersi di disporre a piacere dei diritti degli italiani. Punto. Vai su X

Sciopero, il delirio è compiuto: fermano treni e bus per solidarietà all'Iran; Elly Schlein irrisa dal suo popolo in piazza a Roma | .it; Giuseppe Cruciani svela l'ultimo sfregio della sinistra a Israele: Cosa noto | .it.

Sciopero generale 13 dicembre 2024: trasporti si fermano/ A rischio treni, metro, bus e tram: info e orari - dei Trasporti Matteo Salvini ha minacciato di fermare le agitazioni di 24 ore che riguardano il suo ... Come scrive ilsussidiario.net

Sciopero Pubblico Impiego 31 ottobre 2024: si fermano scuola e sanità - Disagi in vista oggi 31 ottobre a causa dello sciopero generale del pubblico impiego, i settori più colpiti saranno scuola, uffici pubblici e sanità. Scrive tg24.sky.it