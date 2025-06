Sci alpino Federica Brignone | Va sempre meglio ma la riabilitazione è lunga

“Va sempre meglio, ovviamente è un percorso lungo e pieno di sfide, ma la determinazione e il sorriso non mi abbandonano mai. La riabilitazione 232 prosegue con impegno e fiducia, e sono pronta a tornare in pista più forte di prima. Il sogno di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è ancora vivo, e continuerò a lavorare con tutte le mie energie per realizzarlo.”

Federica Brignone è stata intervistata da Sky Sport al Mugello, circuito dove è in corso il fine settimana del GP d’Italia del Motomondiale: l’azzurra ha descritto le fasi del recupero dal grave infortunio subito ed è tornata a parlare della possibilità di essere la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurra ha spiegato i progressi compiuti negli ultimi tempi, ma ha predicato calma:”Va sempre meglio, ovviamente è una lunga riabilitazione, ma sto meglio di quando sono andata a vedere la F1 il mese scorso a Imola. Ci vuole solo del tempo, se vogliamo siamo un po’ pazzi come i motociclisti, ma le gambe sono il nostro motore e bisogna stare bene per poter scendere in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone: “Va sempre meglio, ma la riabilitazione è lunga”

Amici 24, spoiler finale: la sfida tra i 5 talenti, gli eliminati, le prove, i vincitori e i premi in palio. Ospiti Federica Brignone, Carl Brave e Sarah Toscano - L'attesissima finale di Amici 24 è finalmente arrivata! Domenica 18 maggio, Maria De Filippi trasmette in diretta su Canale 5 la sfida tra i cinque talenti finalisti, con eliminati, prove avvincenti e vincitori.

Attilio Fontana. The Score · Unstoppable. Federica Brignone ritira la Rosa Camuna 2025! Oggi ho avuto il piacere di consegnare a Federica Brignone il Premio Rosa Camuna 2025, il massimo riconoscimento della Regione Lombardia. Una carriera straordina Vai su Facebook

Federica Brignone: tutti vogliono, ma solo io so cosa è meglio per me; Federica Brignone ritorna in Italia con la Coppa del Mondo di Sci Alpino e punta a Milano Cortina 2026; Federica Brignone: Non devo fare questi errori adesso: oggi volevo troppo davanti alla mia gente.

Federica Brignone, dall’incidente alla crisi: “Ho pensato al ritiro”/ Poi la svolta: com’è cambiato tutto - Federica Brignone, dall'incidente sulla pista da sci al possibile ritiro (poi scampato): ecco qual è oggi il sogno della campionessa ... Lo riporta ilsussidiario.net

Brignone e De Aliprandini ospiti al Mugello. Fede: "Siamo un po' pazzi come i motociclisti" - La vincitrice della Coppa del Mondo nel box di Aprilia, l'ex vice iridato di gigante in quello del team di Valentino Rossi per un week- Da neveitalia.it