Schlein non si fida più di nessuno e il suo partito è sempre meno democratico

Elly Schlein sembra sempre più isolata e diffidente, circondata da un cerchio stretto che limita il suo raggio d’azione. Quando anche il quotidiano Domani, noto per le sue analisi lucide, critica apertamente la sua leadership, il segnale è chiaro: il problema non è solo politico, ma di apertura e fiducia. Una situazione che mette a rischio la stessa tenuta del partito e il suo futuro.

Se è il quotidiano Domani a criticare, pure con una certa durezza, Elly Schlein vuol dire che il problema comincia a essere serio. Il problema è quello di una certa chiusura – difficile trovare un altro termine – della segretaria nel bozzolo del suo giro stretto. Ha scritto su Domani Daniela Preziosi, dopo aver notato che la segreteria non si riunisce più da tre mesi: «Non è più un retroscena che la responsabilità del Pd è affidata a un direttorio informale di stretta fiducia della segretaria, i cui membri si contano sul palmo di una mano». Già, chi decide sono cinque o sei persone, alcune delle quali sono fuori dagli organismi dirigenti: è la prassi incontrollabile e dunque non democratica del dominio degli staff del leader. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein non si fida più di nessuno, e il suo partito è sempre meno democratico

In questa notizia si parla di: schlein - fida - nessuno - partito

#LaVeritàdioggi Già avviato il regolamento di conti interno Il Pd si schianta sui referendum Quorum lontanissimo, affluenza al 30%. Schlein e Boccia provano a cantar vittoria «rubando» i voti sui quesiti ma i riformisti del partito li gelano: «Sconfitta profonda, se Vai su Facebook

Assemblea, 4-1 alle regionali e poi congresso per il bis: la strategia di Elly Schlein; Adesso la Lega prende di mira Tajani. Schlein: «Il governo non sta più in piedi»; Sondaggi politici, continua la crisi del Pd: i dem in calo mentre Conte scavalca Schlein nella fiducia tra i leader.

Il Pd di Schlein ha un piano per superare la batosta referendaria? - Schlein, dopo la batosta referendaria, si prepara a parare i colpi della minoranza dem. Si legge su msn.com

Il Pd si spacca ancora: Picierno “Schlein? Minaccia alla credibilità del partito” - Oltre 400 sigle hanno già annunciato la loro partecipazione alla manifestazione contro il riarmo che si terrà sabato a Roma, con partenza alle ore 14 da Porta San Paolo e arrivo al Colosseo, nonostant ... Scrive msn.com