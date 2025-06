Schlein ' non lasciare internazionalismo all' ultradestra'

In un momento in cui l'Europa affronta sfide senza precedenti, è fondamentale difendere un futuro inclusivo e solidale. I populisti di estrema destra cercano di svilirne i valori, ma noi non possiamo permettere che l'internazionalismo venga lasciato nelle loro mani. È nostro dovere mostrare una visione unitaria, fondata su principi condivisi di giustizia sociale, sanità pubblica, istruzione e diritto alla casa. Solo così potremo costruire un’Europa più forte e coesa.

"Al Parlamento europeo vediamo purtroppo che i popolari continuano a rincorrere l' estrema destra e noi non siamo disposti ad accettarlo. Non possiamo lasciare l' internazionalismo ai nazionalisti di estrema destra. Abbiamo bisogno di momenti come questo per mostrare che esiste una visione comune, fondata su valori e battaglie condivise: dalla giustizia sociale all'accesso alla sanità pubblica, all' istruzione, al diritto alla casa, insieme alla lotta per salari equi e un lavoro dignitoso." Lo ha detto all'ANSA la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso della coalizione laburisti-verdi a Nieuwegein, in Olanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, 'non lasciare internazionalismo all'ultradestra'

In questa notizia si parla di: internazionalismo - lasciare - schlein - ultradestra

Schlein, 'non lasciare internazionalismo all'ultradestra'; Schlein, 'non lasciare internazionalismo all'ultradestra'; Schlein, 'non lasciare internazionalismo all'ultradestra'.

Schlein, 'non lasciare internazionalismo all'ultradestra' - "Al Parlamento europeo vediamo purtroppo che i popolari continuano a rincorrere l'estrema destra e noi non siamo disposti ad accettarlo. tuttosport.com scrive

C.sinistra: Schlein, 'destra si può battere ma non rincorrendola sulla sua agenda' - “Non potrei essere più d’accordo con Bernie Sanders, dobbiamo offrire un’alternativa, provare a cambiare il paradigma”. Lo riporta lanuovasardegna.it