Schiscetta per i bimbi a scuola al posto della mensa | la proposta in Brianza

Sei stanco delle solite opzioni di mensa e desideri un’alternativa più sana e personalizzata per i tuoi figli? A Lesmo, in Brianza, si sta valutando una proposta innovativa: la schiscetta portata da casa, un’opportunità che potrebbe rivoluzionare il modo di pranzare a scuola, offrendo maggiore flessibilità e qualità. Per comprendere il potenziale di questa iniziativa e come potrebbe influenzare il futuro dei nostri bambini, è importante analizzare attentamente i dettagli e le eventuali sfide da affrontare.

Un pranzo portato da casa, in alternativa alla mensa scolastica. È questa la possibilità che l’amministrazione comunale di Lesmo, in collaborazione con l’istituto comprensivo statale, sta valutando per l’anno scolastico 20252026, a favore degli alunni della scuola primaria. Per comprendere il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Schiscetta per i bimbi a scuola al posto della mensa: la proposta in Brianza

