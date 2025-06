Schianto tra moto e auto sulla Statale 12 ad Ala | tre feriti gravi

Un violento scontro tra moto e auto scuote Ala, provocando tre feriti gravi lungo la Statale 12. La mattinata di sabato 21 giugno si è trasformata in un dramma quando il terribile incidente ha richiesto un pronto intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le condizioni dei feriti sono apparse subito gravissime. Rimanete aggiornati su questa calamità che ha scosso la comunità locale e continua a fare notizia.

L'incidente in località Cumer. Tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nella mattinata di sabato 21 giugno ad Ala, in provincia di Trento. Lo scontro si è verificato intorno alle 9:30 lungo la Statale 12, all'altezza della località Cumer. Scontro violento, intervento immediato dei soccorsi. L'impatto tra una moto e un'auto è stato subito giudicato molto serio, tanto da richiedere l'intervento immediato di vigili del fuoco, polizia locale, un'ambulanza e l'elisoccorso. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello schianto né sono state accertate eventuali responsabilità.