Schianto tra auto e moto all’incrocio | grave centauro 74enne

Una tragedia scuote la SS67 ‘Tosco-Romagnola’ a Ladino, frazione di Terra del Sole, dove un grave incidente tra auto e moto ha portato all’ennesima vittima. Il centauro, un uomo di 74 anni, lotta tra la vita e la morte in ospedale, mentre i residenti chiedono con urgenza interventi per migliorare la sicurezza di questa strada tristemente nota per gli incidenti. La domanda che ci poniamo ora è: come fermare questa sequenza di tragedie?

Forlì, 21 giugno 2025 – Torna la paura sulla Ss67 ‘tosco-romagnola’ nei pressi di Ladino, frazione alle porte di Terra del Sole, teatro negli anni di numerosissimi incidenti, anche mortali. Secondo i residenti circa 400 negli ultimi 40 anni. Ieri mattina l’ultimo drammatico impatto. Intorno alle 9.30 un motociclista ravennate che procedeva sulla statale (in quel tratto denominata via Mengozzi) in direzione Forlì, è finito contro un’auto Dacia Sandero guidata da una donna che, dalla stessa corsia, stava svoltando a sinistra, verso il ponticello di via Ladino. Ad avere la peggio il centauro, un 74enne in sella a una Kawasaki, rianimato in loco dagli operatori del 118 e trasportato con il codice di massima gravità al Trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto e moto all’incrocio: grave centauro 74enne

