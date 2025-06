Schianto in moto resta incastrato sotto l’auto | gravissimo un 43enne

Un incidente drammatico scuote Cesena: un motociclista di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato sotto un’auto in via Ravennate. L’impatto, avvenuto giovedì sera alle 20.25, ha richiesto immediati soccorsi e svela ancora una volta quanto la strada possa essere imprevedibile. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia e garantire che episodi come questo non si ripetano.

Cesena, 21 giugno 2025 – Un motociclista 43enne di Cesena gravissimo dopo l'incidente di giovedì sera. Il sinistro è avvenuto alle 20.25 in via Ravennate, all'altezza del civico 3109, in prossimità della gelateria di Martorano. Coinvolte un'autovettura e una motocicletta, con conseguenze particolarmente gravi per il centauro, un uomo di 43 anni residente a Cesena. Il motociclista è rimasto incastrato sotto l'autovettura a seguito dell'urto, apparendo da subito in condizioni critiche. Immediato l'intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha trasportato l'uomo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini, dove i sanitari hanno emesso prognosi riservata.

