Schianto in moto resta incastrato sotto il guardrail | è grave al Civile

Un drammatico incidente sulla Statale tra Ponte di Legno e la Valle Camonica ha coinvolto un uomo di 40 anni, rimasto gravemente ferito e incastrato sotto il guardrail. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze ancora più tragiche, ma le sue condizioni restano critiche all’Ospedale Civile di Brescia. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla prudenza in curva.

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, in seguito a un incidente in moto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva lungo la Statale che collega Ponte di Legno al.

