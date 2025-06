Schianto atroce Due auto completamente distrutte è strage | bilancio tremendo

Una notte di orrore e dolore si è consumata lungo la strada regionale Casilina, teatro di uno degli incidenti più devastanti degli ultimi tempi nel Frusinate. Due auto, ridotte a macerie, hanno lasciato dietro di sé una scia di lamiere, fumo e silenzio irreale. La tragedia ha spezzato tante vite in un attimo, lasciando un bilancio tremendo che ha sconvolto l'intera comunità. Le cause sono ancora da chiarire, mentre il dolore si fa sentire profondamente.

Una scia di lamiere, fumo e silenzio irreale. È quello che hanno trovato i primi soccorritori lungo il tratto della strada regionale Casilina dove, nella notte, si è consumata una delle peggiori tragedie recenti del Frusinate. L’impatto tra due auto è stato devastante: i corpi erano già senza vita all’arrivo dei sanitari. Erano passate da poco le due del mattino quando il buio è stato squarciato da un boato, udito a distanza da diversi residenti. A scontrarsi sono state una Alfa Romeo 147 e una Mercedes: le due vetture si sono ridotte a un ammasso indistinto, compresso, privo di forma. Le lamiere contorte non hanno lasciato scampo agli occupanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto atroce. Due auto completamente distrutte, è strage: bilancio tremendo

In questa notizia si parla di: auto - schianto - atroce - completamente

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

#Cronaca Il giovane era in sella alla sua moto, dopo lo schianto è caduto sul parabrezza per poi rovinare al suolo a diversi metri di distanza. Alla guida dell’autovettura una 42enne sotto choc e portata all’ospedale Vai su Facebook

Uno schianto, due vite spezzate: il dolore per la scomparsa di Lucia e Diego, uniti dalla vita e da un destino atroce; Figlia e nipote morte in A22, madre condannata; Morti Giovanni Fiore e Francesco Minervini, avevano 25 e 21 anni: terribile frontale tra camion e auto a Canos.

Montenero di Bisaccia. Auto prende fuoco dopo schianto: muore 26enne di Termoli - Quando i pompieri di Termoli sono giunti sul posto, la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme. Si legge su abruzzolive.tv

Schianto in auto. In ospedale ventinovenne - Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Saronno che hanno messo in sicurezza ... Segnala ilgiorno.it