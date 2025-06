Schianto all' incrocio grave un 35enne in scooter

Un grave incidente ha scosso la tranquilla serata di venerdì 20 giugno all'incrocio tra via Cella, via Stradella e via Primo Maggio. Un uomo di 35 anni, in sella a uno scooter, è rimasto coinvolto in un violento impatto con un'auto proveniente dalla direzione opposta. La scena si è conclusa con il giovane trasportato d'urgenza in ospedale. La dinamica dell'incidente solleva domande sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti in quella zona.

