Schade del Brentford nome nuovo sulla lista di Manna

Il mercato azzurro si infiamma con una new entry di rilievo: Schade del Brentford si aggiunge alla lista di Manna, alimentando le speranze dei tifosi napoletani. L’esterno tedesco rappresenta un’opzione interessante per rinforzare l’attacco, mentre la dirigenza intensifica i sondaggi tra i profili più promettenti. La caccia ai rinforzi prosegue senza sosta, e il futuro potrebbe riservare sorprese importanti per il Napoli.

L’esterno tedesco nei radar della dirigenza partenopea. Continua la ricerca di esterni per l’attacco da parte della dirigenza del Napoli. Oltre ai nomi che circolano . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Schade del Brentford nome nuovo sulla lista di Manna

In questa notizia si parla di: schade - brentford - nome - lista

?Vi Confermo il nome di Jadon #Sancho per il #Napoli, ci sono altri nomi per gli esterni e sono: #HudsonOdoi, #DilaneBakwa e Kevin #Schade del #Brentford, sono i nomi in lista insieme a quello di Jadon #Sancho. [@MatteMoretto] Vai su X

Esterni d’attacco: ecco i nuovi nomi nella lista del Napoli Il punto sul mercato azzurro arriva da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Oltre a Jadon Sancho, il Napoli sta monitorando altri profili per sostituire Kvaratskhelia. Vai su Facebook

Schade, nuovo nome nella lista di Manna per l’attacco: cifre e dettagli – TMW; Mercato Napoli, Moretto svela: nella lista di Manna due esterni di Brentford e Strasburgo!; Napoli, cercasi esterni d’attacco: non solo Sancho, gli altri tre nomi in lista.

Schade del Brentford nome nuovo sulla lista di Manna - Continua la ricerca di esterni per l'attacco da parte della dirigenza del Napoli. Scrive forzazzurri.net

Mercato Napoli, Moretto svela: nella lista di Manna due esterni di Brentford e Strasburgo! - Aggiornamenti di mercato sul Napoli dal giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio canale YouTube. Secondo msn.com