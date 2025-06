Scempio agli Uffizi per farsi un selfie sprofonda nella tela e danneggia un capolavoro del 1700 | inaccettabile

testimoni di un fenomeno allarmante che mette a rischio il nostro patrimonio culturale. È inaccettabile che, per un selfie o una foto, si compromettano capolavori millenari e decine di anni di storia. La tutela delle opere d’arte deve tornare al centro dell’attenzione, perché il rispetto e la responsabilità sono fondamentali per preservare la bellezza e l’unicità del nostro patrimonio. È ora di agire con fermezza e sensibilizzare tutti sulla sua importanza.

Dopo Verona, gli Uffizi di Firenze. Ci risiamo: a pochi giorni dal caso del turista che in una sala di Palazzo Maffei si è seduto sulla Sedia di Van Gogh dell’artista Nicola Bolla, composta da centinaia di Swarovski, e che si è rotta sotto il suo peso, sotto lo sguardo sorpreso di una donna che si apprestava a scattare la foto, la cronaca registra l’ennesimo atto di inciviltà e disprezzo per il patrimonio artistico italiano. Stavolta siamo nella Galleria degli Uffizi a Firenze, dove un visitatore, nel tentativo di scattare un selfie per un presunto “meme” da pubblicare sui social, ha danneggiato un’opera d’arte del 1712 esposta nella prestigiosa vetrina museale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it