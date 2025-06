Scappa in treno a 7 anni per prendere un gelato a Milano Madre | Iperattivo e plusdotato

Un pomeriggio come tanti, ma per i genitori di un bambino di 7 anni, si è trasformato in un’avventura da brivido. Il piccolo, iperattivo e dal quoziente intellettivo superiore alla media, ha deciso di scappare di casa in cerca del suo gelato preferito a Milano. Dopo aver attraversato chilometri di strada, è stato rintracciato dai poliziotti grazie al suo ingegno e al suo coraggio. Quando i genitori sono arrivati, il loro cuore si è riempito di emozione e sollievo.

Un bambino di 7 anni si sarebbe allontanato da casa, alla ricerca di un gelato. Per averlo il piccolo avrebbe percorso un chilometro a piedi per raggiungere la stazione, e poi venti minuti sul treno diretto a Milano zona Cadorna dove, ricordava, c'era una gelateria buona. Lì i poliziotti lo hanno notato, gli hanno parlato e poi hanno diramato una foto per il riconoscimento. Poco dopo i genitori, preoccupati, sono arrivati per riprendersi il figlio che secondo la madre sarebbe "plusdotato, iperattivo, un'intelligenza sopra la norma”. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scappa in treno a 7 anni per prendere un gelato a Milano. Madre: "Iperattivo e plusdotato"

In questa notizia si parla di: treno - anni - gelato - milano

Tragedia, ragazza di 14 anni travolta da un treno: morte terribile - Un tragico incidente ferroviario ha colpito la comunità, con la drammatica morte di una ragazza di 14 anni travolta da un treno.

Scappa in treno a 7 anni per mangiare un gelato a Milano, la mamma: «La mia vita con un figlio plusdotato» Vai su X

Il piccolo di 7 anni è scappato di casa e, “dopo essersi tolto l’orologio con il Gps per non farsi rintracciare”, ha preso un treno per Milano. Ore di paura Fino al ritrovamento, avvenuto a 30 chilometri da casa “Mio figlio ha una neurodivergenza, è iperattivo e cog Vai su Facebook

Bimbo di 7 anni si fa 30 chilometri per andare a prendere un gelato a Milano; Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano, la mamma: Voleva mangiare un gelato; Scappa in treno a 7 anni per un gelato a Milano. Madre: 'È plusdotato'.

Bimbo di 7 anni in fuga per un gelato: il viaggio da solo in treno di sera e il piano. La madre: «Mio figlio è plusdotato» - Aveva architettato un piano perfetto per ottenere quello che voleva: un gelato. Secondo msn.com

Scappa in treno a 7 anni per prendere un gelato a Milano. Madre: "Iperattivo e plusdotato" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scappa in treno a 7 anni per prendere un gelato a Milano. Da tg24.sky.it