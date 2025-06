Scandone il bilancio di fine stagione | Orgogliosi del percorso ora si guarda avanti

per riflettere sui successi raggiunti e tracciare la rotta verso nuove sfide. La stagione appena conclusa ha dimostrato il valore e la passione di tutto il team, mentre l’entusiasmo e il supporto dei tifosi alimentano la voglia di crescere ancora. Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, la Scandone si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo, con la stessa determinazione e orgoglio di sempre.

Tempo di lettura: 5 minuti Una conferenza stampa carica di emozione e consapevolezza quella andata in scena questa mattina presso il Circolo della Stampa di Avellino. La Scandone ha voluto chiudere ufficialmente la stagione sportiva 20242025 con un momento di confronto aperto e sentito, alla presenza del presidente Marco Trasente, dei principali sponsor, di tifosi, appassionati e rappresentanti della stampa locale. Un’occasione importante non solo per fare il punto su quanto vissuto nel corso dell’anno, ma soprattutto per ribadire la solidità del progetto biancoverde, la voglia di riscatto e l’ambizione con cui la società si prepara ad affrontare la nuova annata sportiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it