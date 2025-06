Scambio di colpi tra Israele e Iran in serata

La tensione tra Israele e Iran si intensifica: nelle ultime ore, circa 15 caccia israeliani hanno colpito siti strategici in Iran occidentale, mentre un drone iraniano è stato intercettato nel nord di Israele. Un clima di confronto aperto che potrebbe preludere a ulteriori escalation. La regione rimane in bilico tra diplomazia e conflitto, con il futuro che resta incerto.

Nelle ultime ore, circa 15 caccia israeliani hanno completato una serie di attacchi contro siti di lancio di missili nell' Iran occidentale: lo ha fatto sapere l'esercito israeliano su Telegram. Poco dopo, un drone lanciato dall'Iran verso il territorio israeliano è stato intercettato dall'aeronautica nel nord di Israele. "Non sono state attivate le sirene, come da protocollo", precisa l'Idf. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scambio di colpi tra Israele e Iran in serata

In questa notizia si parla di: iran - israele - scambio - colpi

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

MEDIO ORIENTE | L'Iran ha lanciato una nuova salva di missili contro Israele. Esplosioni si sono udite a Tel Aviv, dove le case hanno tremato nel centro della città per la potenza delle deflagrazioni. Il Comando del fronte interno ha emesso una rara allerta naz Vai su Facebook

COLPITA LA TV DI STATO IRANIANA. Le immagini. Qui la diretta aggiornata: https://dangelodario.it/2025/06/11/tuoni-di-guerra-in-medio-oriente-ordine-di-evacuazione-per-lambasciata-usa-in-iraq-cambia-la-postura-delle-truppe-americane-pos Vai su X

Scambio di colpi tra Israele e Iran in serata; Scambio di colpi tra Israele e Iran in serata; Vertice Ginevra, Teheran: Favorevoli al dialogo con l'Ue | Trump: Difficile chiedere a Israele di fermare i raid sull'Iran mentre vince.

Scambio di colpi tra Israele e Iran in serata - Nelle ultime ore, circa 15 caccia israeliani hanno completato una serie di attacchi contro siti di lancio di missili nell'Iran occidentale: lo ha fatto sapere l'esercito israeliano su Telegram. Da ansa.it

Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Saar, ritardato di almeno due anni sviluppo di bomba atomica Israele stima che i suoi attacchi contro l'Iran abbiano ritardato di "almeno due o tre anni" la possibilità che Teheran sviluppi un'arma nu ... Come scrive msn.com