Sboccia l’estate | Tutto deve essere armonia in una città come Siena

Se l’estate sboccia come un fiore dai mille petali, Siena si trasforma in un palcoscenico di armonia e creatività. Con la seconda edizione di questa stagione, Vincenzo Bocciarelli celebra le mani laboriose e il gesto condiviso, simbolo di un’energia che unisce tutta la città. Ed è proprio attraverso queste mani che Siena si prepara a vivere momenti indimenticabili, rendendo l’estate un'esperienza autentica e vibrante.

"Questo fiore dai mille petali sboccia, prende vita e questa stagione estiva, seconda edizione, è legata al simbolo delle mani creative e laboriose". Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, si guarda le mani e pensa alla stagione che si annuncia scoppiettante. "Sono le mani del fare, del toccare –aggiunge Bocciarelli –. La mano nella sua simbologia, le cinque dita: messaggio di condivisione con tutte le realtà senesi". Ed ecco che il fiore scelto dal direttore artistico non vuole riempire ma vuole nutrire. Si parte oggi alle 18 in Piazza del Campo con L’estate dei burattini di Italo Pecoretti e spettacoli itineranti Buskers (ore 19:30). 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: sboccia - siena - estate - tutto

Sboccia l’estate a Siena! Dal 21 al 23 giugno torna l’estate dei Teatri: Sabato 21 in Piazza San Francesco, ore 21.15 ? Lucio incontra Lucio Spettacoli per bambini, buskers, monologhi e teatro internazionale. ? Tutto gratuito! #Siena #Estate2025 Vai su Facebook

“Sboccia l’estate” 2025, in Piazza San Francesco "Lucio incontra Lucio" con Sebastiano Somma https://gazzettadisiena.it/sboccia-lestate-2025-in-piazza-san-francesco-lucio-incontra-lucio-con-sebastiano-somma/… Vai su X

Sboccia l’estate: Tutto deve essere armonia in una città come Siena; “Sboccia l’estate” a Siena: musica, intrattenimento e animazione per l’apertura del cartellone; Sboccia l’Estate Programma.

Sboccia l’estate: "Tutto deve essere armonia in una città come Siena" - Il direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli alza il sipario "La cultura che nutre l’anima e ci aiuta ad avvicinare anche molti turisti". Segnala msn.com

“Sboccia l’estate” 2025, al via l’estate dei Teatri di Siena - Siena: musica, intrattenimento e animazione aprono “Sboccia l’estate” 2025. Secondo sienafree.it