Nel panorama finanziario attuale, la sicurezza delle transazioni digitali diventa sempre più cruciale. Paolo Savona, Presidente di Consob, sottolinea come le criptovalute risultino più rischiose rispetto alla moneta fiduciaria bancaria, raccomandando un euro elettronico più sicuro e tracciabile. Con un contesto di sfide normative e un complesso risiko in Italia, è evidente che la tecnologia informatica richiede una riconsiderazione dell’architettura stessa del sistema finanziario, aprendo nuove prospettive per il futuro digitale.

Paolo Savona, Presidente di Consob, ha dichiarato: "Il risiko in Italia ha generato 6 offerte pubbliche, 52 esposti e 63 indagini Consob, con difficoltà di dialogo tra BCE e problemi normativi legati al golden power" "La tecnologia informatica impone una riconsiderazione dell'architettura ist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Savona (Consob): “Le cryptocurrency sono più rischiose della moneta fiduciaria bancaria, serve un euro elettronico più sicuro e tracciabile”

Banche: Savona (Consob), su Unicredit la decisione è stata collegiale - Il 23 maggio a Trento, il presidente della Consob, Paolo Savona, ha sottolineato che le decisioni della commissione sono sempre il risultato di un lavoro collegiale tra gli uffici, riguardanti questioni legali, degli emittenti e della trasparenza di mercato.

Savona: "Da criptovalute rischi come subprime 2008, sono il Campo dei miracoli di Pinocchio" - Nel suo settimo e ultimo discorso da presidente della Consob, Paolo Savona ha colto l’occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario per lanciare un allarme sui rischi legati al mondo dell ... Segnala msn.com

Savona (Consob): problemi con intrecci tra cryptocurrency e attività tradizionali tokenizzate - "La giustificazione sovente avanzata per regolare gli strumenti virtuali è che le norme devono essere "tecnologicamente neutrali", nell'intento di non ostacolare i vantaggi offerti dal F ... Si legge su teleborsa.it