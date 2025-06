Sassuolo Veronica Squinzi | La retrocessione è stata devastante da un punto di vista emotivo

La retrocessione del Sassuolo con Veronica Squinzi ha lasciato un segno profondo, evidenziando le sfide emotive di una squadra in cerca di riscatto. Ora, con la promozione conquistata, la docuserie "Sassuolo, la rinascita" su DAZN svela i retroscena e il cuore pulsante di un progetto che va oltre il calcio. Scopri come i protagonisti affrontano il passato per scrivere un nuovo capitolo di successo.

Le parole di Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, dopo la promozione ottenuta dai neroverdi Su DAZN è disponibile “Sassuolo, la rinascita”, la nuova docuserie che racconta il ritorno in Serie A dei neroverdi dopo una sola stagione in cadetteria. Attraverso interviste a protagonisti e dirigenti, emerge il lato più umano del progetto sportivo, compreso il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo, Veronica Squinzi: «La retrocessione è stata devastante da un punto di vista emotivo»

