Sassuolo poker di ex negli States Al Mondiale anche la meteora Viña

Il Sassuolo celebra un poker di ex italiani negli Stati Uniti, protagonisti nel mondiale e ora protagonisti anche fuori dal campo. Dal centrocampista Carl Valeri, che difese l’Australia nel 2010, all’attuale Martin Erlic, medaglia di bronzo con la Croazia al Qatar 2022, il club neroverde può vantare un passato di prestigio internazionale. Ora, con qualche ex che si sta facendo notare oltreoceano, il Sassuolo dimostra che il talento e la passione non si spengono mai.

Il primo fu Carl Valeri, centrocampista del Sassuolo di 15 anni fa, che difese i colori dell’Australia in Sudafrica nel 2010. L’ultimo Martin Erlic, tornato dal Qatar, nel 2022, con la medaglia di bronzo conquistata con la sua Croazia. Oggi, il Sassuolo che con qualche suo giocatore fu mondiale, deve accontentarsi del Mondiale per Club, e non di suoi tesserati, ma di qualche ex che tuttavia la sua, oltreoceano, sta provando a dirla con addosso le maglie delle big arruolate dalla Fifa in occasione della kermesse che si disputa, fino a metà luglio, negli Stati Uniti. Ma qualche nostalgico neroverdi, che magari per le big di casa nostra tifa, un’occhiata la darà , scorgendo nelle distinte dei 32 club iscitti qualche vago eco neroverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo, poker di ex negli States. Al Mondiale anche la meteora Viña

In questa notizia si parla di: sassuolo - mondiale - negli - poker

Sassuolo, poker di ex negli States. Al Mondiale anche la meteora Viña; Carnevali: Il Mondiale indispensabile per ricreare passione. Il Sassuolo punta sugli italiani; Quando c'è Berardi è sempre... Domenico: poker del Sassuolo al Palermo.

Sassuolo, poker di ex negli States. Al Mondiale anche la meteora Viña - Oltre a Locatelli, Acerbi e Frattesi, alla manifestazione per club si rivede l’uruguaiano. Segnala msn.com

Poker al Sassuolo, il Bologna torna in corsa per l'Europa - Il Sassuolo sogna il colpaccio salvezza ma, alla distanza, crolla al cospetto di un Bologna che torna a correre per l'Europa. Da ansa.it