Sarri e la passione nascosta della MotoGp | Nella mia Lazio vorrei Acosta è molto veloce

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, svela un lato inaspettato: la sua passione per la MotoGP. Al Mugello, tra adrenalina e velocità, l’allenatore si confida con Sky Sport, rivelando quanto questa passione sia profonda, anche se poco nota. La sua presenza al Gran Premio dimostra come sport e cuore siano più vicini di quanto si possa immaginare. Ecco le sue parole sulla MotoGP e il suo amore per le due ruote.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è al Mugello dove in questi giorni si terrà il Gran Premio di MotoGp. L’ex Napoli è stato intercettato all’autodromo toscano da Sky Sport a cui ha concesso un’intervista, svelando la sua passione per le due ruote. Una passione di cui pochi erano a conoscenza. A seguire le sue principali parole. Sarri al Mugello: le parole sulla MotoGp. «Qui gioco in casa, abito non molto lontano anche se ho dovuto fare un viaggio di tre ore perché gli ultimi chilometri sono stati molto impegnativi. Dove nasce la passione per la MotoGp? La seguo sistematicamente. Un pilota che può essere un attaccante delle mie squadre? Uno che mi piace molto è Acosta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri e la passione nascosta della MotoGp: «Nella mia Lazio vorrei Acosta, è molto veloce»

In questa notizia si parla di: sarri - passione - motogp - molto

Sarri e la passione nascosta della MotoGp: «Nella mia Lazio vorrei Acosta, è molto veloce».

Sarri ospite Pramac al Mugello: “Tifo per gli italiani, ma Acosta mi dà gusto” - Maurizio Sarri è ospite del team Pramac al Mugello per il GP d'Italia e ha rivelato di essere un grande tifoso di Pedro Acosta ... Secondo formulapassion.it

Sarri (Lazio) al Mugello per il GP d'Italia MotoGP: "Acosta mi dà gusto" - Tra i tanti ospiti presenti nel paddock del Mugello c'è anche l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che a Sky Sport ha parlato della sua passione per la MotoGP: "Sono uno che la segue, è la mia ter ... Segnala sport.sky.it