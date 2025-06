Sardegna | muore a 67 anni dopo essere caduto con la sua auto in un burrone

Una tragedia sconvolge Olzai: Tonino Corrias, 67 anni, vedetta della Forestale, perde la vita in un incidente fatale. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza sulle strade. Mentre gli inquirenti indagano sulle cause di questa tragedia, ci uniamo nel cordoglio per una perdita improvvisa. Abbonati a DayItalianeews per rimanere aggiornato su tutte le notizie di attualità .

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo, vedetta della Forestale, per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto per poi finire in un burrone.. Sarebbe dovuto andare in pensione a breve, Tonino Corrias, 67 anni, originario di Olzai, che ieri è morto dopo aver avuto un bruttissimo incidente stradale nelle campagne del paese. L’uomo, vedetta antincendio della Forestale, non è riuscito a sopravvivere per le gravissime ferite riportate nel ribaltamento della sua auto. Stava rientrando a casa dopo una impegnativa giornata di lavoro. Quando – in una strada di campagna che porta al posto di vedetta – il suo mezzo a quattro ruote è finito in una scarpata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sardegna: muore a 67 anni dopo essere caduto con la sua auto in un burrone

