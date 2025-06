Sara Durazzi l’iron woman

Sara Durazzi, l’Iron Woman di Senigallia, incarna la passione e la determinazione di chi sa che il successo si costruisce giorno dopo giorno negli allenamenti. La sua esperienza nell’Ironman Klagenfurt, completato in poco più di 10 ore, testimonia il suo impegno e la sua forza mentale. Con il supporto del Grottini Team, Sara continua a ispirare chi sogna di superare i propri limiti. Perché, come dice lei, "Il traguardo si raggiunge negli allenamenti, non il giorno stesso".

"Il traguardo si raggiunge negli allenamenti, non il giorno stesso". A parlare è Sara Durazzi, infermiera all’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. Sara, 29 anni, è un’atleta capace di portare a termine l’ Ironman Klagenfurt in Austria (3,8 km di nuoto, 180 km di bicicletta e 42 km di corsa), la competizione più ferrea del triathlon, in 10 ore, 26 minuti e 40 secondi. Sara, in forza al Grottini Team, si è classificata 12esima su 370 atlete iscritte (ma solo 332 hanno tagliato il traguardo), chiudendo sesta nella propria categoria (25-29 anni) e 261esima assoluta su oltre 2.200 partecipanti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sara Durazzi, l’iron woman

