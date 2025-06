Sarà ’Confindustria’ Lo sguardo al futuro con un nuovo nome

Confindustria guarda al futuro con un nuovo nome, ma senza perdere di vista l’essenza: la capacità di trasformare idee in successi concreti. Gli imprenditori sono chiamati a cercare opportunità anche nelle tenebre, reclamando le stelle e alimentando il desiderio di innovare. Come ha sottolineato Stefano Massini sul palco del Teatro Valli, il vero spirito imprenditoriale nasce dal saper sognare e agire, anche quando tutto sembra oscurarsi.

Gli imprenditori devono avere la straordinaria capacità di trasformare idee in un successo commerciale, "cercare opportunità nel buio della notte, reclamare le stelle, andare a cercarle anche se loro non vengono. ‘Desiderare’ deriva dal latino ‘de sidere’: dalle stelle". Così sul palco del Teatro Valli trasformato in volta celeste, ieri pomeriggio il drammaturgo Stefano Massini ha introdotto, con una piece inedita, il tema al centro dell’Assemblea generale degli industriali reggiani: il dantesco "Uscimmo a riveder le stelle". Un’Assise in cui la presidente provinciale Roberta Anceschi insieme al presidente nazionale Emanuele Orsini hanno annunciato la nuova denominazione dell’associazione: "Confindustria Reggio Emilia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it