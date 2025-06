Santo Spirito può dare una spallata | Scortecci sulla lizza

Santo Spirito può ancora sorprendere, e questa volta la sua spallata sulla lizza si fa sentire forte e chiara. Nonostante il colpo di Cicerchia, la Colombina decide di affidare a Gianmaria Scortecci il ruolo di protagonista. Nell'ultimo turno di spareggio prima della grande serata della Giostra di giugno 2024, il giostratore gialloblu si avvicina deciso: la sua mira sarà decisiva per scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante sfida. La tensione si fa palpabile, e il pubblico aspetta con trepidazione.

Nonostante il cinque colpito da Cicerchia, la Colombina decide di mandare sulla lizza Gianmaria Scortecci. Nel suo ultimo turno di spareggio prima di stasera, in occasione della Giostra di giugno 2024, il giostratore gialloblu aveva colpito il centro. Scortecci riceve la lancia e si dirige a.

